Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Торпедо» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Торпедо» от авторов Betassist.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.11.

Потребовалось время, чтобы Виктор Гончаренко смог выпросить у руководства нужные трансферы. Был подписан контракт с сербом – Лазаром Ранджеловичем. Также команду пополнил экс-защитник московского «Спартака», а именно Егор Филипенко. Поставлена подпись в контракте с гвинейцем Ибраимой Сиссе. Это обязательно поможет коллективу заиграть по-иному.

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За восемь туров «шмели» проиграли семь раз и однажды уцепились за ничейный результат. Сейчас их серия в РПЛ достигла трёх поражений кряду, но два из них можно простить. 28 августа оранжево-чёрные уступили в матче с «Зенитом» со счётом 0:4, а в предыдущем туре проиграли во встрече с «Динамо» (1:2). Интересно, что в Кубке России «Урал» одержал победу над «Сочи» всухую – 2:0. Справедливости ради, южане вышли фактически вторым составом.



«Торпедо» по-прежнему находится в переживаниях. В прошлом матче случилась драма. В ворота автозаводцев «Ростов» два раза перебивал пенальти, пока не забил свой гол. Произошло это в самой концовке второго тайма. 10 минут ушло, чтобы ростовские спортсмены реализовали 11-метровый. Назначение пенальти признали ошибочным, но очков это не вернёт.

Московский клуб, подобно своему сопернику, начал активно действоват на трансферном рынке. За небольшой отрезок времени руководство подписало контракты со следующими футболистами: Игорь Савич («Зриньски»), Марио Чурич («Шибеник»), Стефан Шапич («Чукарички»), Михаил Каймаков («Славен Белупо») и Боян Роганович («Чукарички»).



У «Торпедо» пять поражений кряду, не считая Кубка России, где команда также потерпела неудачу. Обычно матчи двух аутсайдеров радуют болельщиков забитыми голами, и эта встреча не будет исключением. В надежде заработать очки стороны будут агрессивны в атаке, футболистов у них хватает, а вот защита никакая. Тотал больше смотрится любопытно.

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