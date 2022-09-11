«Факел» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 2.41 на матч РПЛ

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с коэффициентом 2.41.

В этом матче ещё недавно интриг по результату могло бы быть больше, ведь «Факел» хоть далеко и не хватал звёзд с неба, но был крепкой командой нижней части таблицы, которой часто просто не везло.

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Многие эксперты по ходу этого сезона хвалили воронежскую команду за неплохую организацию обороны с поправкой на уровень возможностей, а также качественную игру при стандартных положениях, однако для достижения результата этого мало. «Факел» был одним из трёх клубов чемпионата, который до сих пор не добился ни одной победы.



В итоге после очередного поражения руководство «огнеопасных» решило расстаться с главным тренером Олегом Василенко. Правильное ли это решение, покажет лишь время, но теперь от «Факела» сложнее ждать осмысленной игры.

Для «Локомотива» же данная встреча — и вовсе прекрасная возможность вернуться на победный путь, ведь после трёх матчей без поражений и шального хет-трика Ивана Игнатьева железнодорожники снова проигрывают – вылет из кубка от «Пари НН» и лишь гол с пенальти от Антона Миранчука с «Ахматом» (1:2) не требуют комментариев.



У московской команды всё ещё есть проблемы с развитием атак, и реализация не на должном уровне. С августа они всего дважды забили больше одного гола. Но в Воронеже от них ждут большего.

«Факел» в девяти играх этого сезона только дважды смог не пропустить в свои ворота больше одного мяча. Возьмём победу «Локомотива» с коэффициентом 2.41. Альтернатива — индивидуальный верх москвичей, свои два гола они наверняка найдут.

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