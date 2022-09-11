«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ с коэффициентом 2.46

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.46.

«Авангард» завершил прошлый сезон пятым на Востоке, а в плей-офф закончил выступления в полуфинале конференции, навязав достойную борьбу будущему финалисту Кубка Гагарина — «Металлургу» (4:3). Отъезд двух ключевых защитников по ходу плей-офф оказался фатальным, но омичи бились до последнего.

Ещё больше прогнозов на КХЛ — здесь.

По итогам сезона победитель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Боб Хартли покинул пост главного тренера, а место у руля занял Дмитрий Рябыкин. Рябыкин входил в штаб Хартли и был прекрасно знаком с командой, но плавного старта не вышло.



Новый сезон омский клуб начал из вон рук плохо, проиграв все три стартовые встречи сезона с суммарным счётом 6:13. Команда активно играет в атаке, бросков много, но реализация просто кошмарная. Цегларика и Каски «Авангарду» сейчас явно не хватает.



«Автомобилист» выиграл стартовые две домашние встречи и дважды проиграл на чужом льду. Команда Николая Заварухина оставляет достаточно приятное впечатление от своей игры в атаке. В защите проблем больше. Брукс Мэйсек и компания забили 14 шайб за четыре матча. Красно-бело-чёрные не очень эффективно реализовывают численное преимущество (23,5% реализации).



На родном льду «Автомобилист» демонстрирует лучшую игру, в частности более эффективно играя в атаке. Учитывая провальный старт «Авангарда», напрашивается ставка на победу хозяев за 2.46. Омичи продолжают выездную серию, а несколько поражений подряд явно не способствуют обретению уверенности. Победить в Екатеринбурге будет сложно.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Какой канал покажет матч «Автомобилист» — «Авангард».

Илья Воробьёв оценил старт сезона «Металлурга».



Миронов объяснил, почему во всех матчах в воротах «Спартака» был словак Рыбар.



Шведский журналист: российские СМИ в ситуации с Федотовым сходят с ума.



Ротенберг объяснил высокую результативность Марата Хайруллина.