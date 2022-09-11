«Ростов» — «Спартак»: время начала матча, какой канал покажет

11 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» Москва. Начало игры запланировано на 19:45 мск.



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Встреча состоится в Ростове-на-Дону. «Ростов» под руководством Валерия Карпина до сих пор не потерпел ни одного поражения в восьми турах чемпионата России.



Аналитики отдают небольшое предпочтение «Спартаку». Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.43. Успех ростовчан оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.65.



Эксперты сомневаются, что голов будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол «Спартака» идёт с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.71.



Гол в каждом тайме оценивается в 1.85, а результативная ничья — в 5.10.

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