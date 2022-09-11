«Зенит» — «Оренбург»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2.5) за 2.07.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, выйдя на серию из пяти побед. ЦСКА обыграл «Краснодар» и сравнялся с чемпионом по очкам, но провёл на игру больше. Все остальные находятся позади.

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Питерцы ещё не проигрывали и вообще оступились только дважды, сыграв вничью с «Химками» и «Ахматом» на выезде. Дома сине-бело-голубые уверенно обыграли всех соперников, кроме ЦСКА, который смог оказать чемпиону хоть какое-то сопротивление.



«Оренбург» проиграл все пять выездных матчей в новом сезоне — четыре в РПЛ и один в Кубке России. Причём только «Ростов» обыграл «Оренбург» минимально, все остальные соперники с ними разделались уверенно.

В прошлом туре «Оренбург» без проблем обыграл «Химки» — ну так и соперник был в убогом состоянии, и матч был домашний, а дома «Оренбург» всегда играл лучше, чем на выезде.



В гостях у «Зенита» шансы на успех для «Оренбурга» минимальны. Тут и слабая игра «Оренбурга» на выезде, и его потери, и общая разница в набранной форме между чемпионом и обычным середнячком лиги. Скорее всего, «Оренбург» здесь не ждёт ничего, кроме разгрома.

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