«Зенит» — «Оренбург»: время начала матча РПЛ, какой канал покажет

11 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург». Начало игры запланировано на 17:30 мск.
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Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Явными фаворитами считаются подопечные Сергея Семака: поставить на успех «Зенита» можно с коэффициентом 1.14. Победа «Оренбурга» оценена в 26.00. Заключить пари на ничью предлагается за 9.90.
Если «Оренбург» не проиграет, зайдёт коэффициент 6.70. Это примерно 15% вероятности.
Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.00.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.62.
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