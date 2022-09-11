Прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» с коэффициентом 3.50

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» от авторов Betassist.

Ставка: ничья за 3.50.

Валерий Карпин не чувствует никакого давления и спокойно работает со своими подопечными. Результаты наглядные — ни одного поражения. За восемь туров у жёлто-синих четыре победы при четырёх мирных исходах.

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Этого достаточно, чтобы уверенно идти в группе лидеров. Правда, с голами дела у «Ростова» обстоят не так здорово. Футболисты забили всего 13 мячей за это время, а пропустили девять. Даже у «Пари НН» показатели результативности выше – 16 голов.



«Спартак» продолжает раскачиваться, но прогресс очевиден. Красно-белые два раза потерпели поражение, а в пяти встречах одержали победу. По играм на выезде подопечные Абаскаля вообще лучшие. Они провели пять матчей в гостях, выиграли трижды, забили 11 голов, пропустив четыре.

Даже у «Зенита» не такой классный показатель. Поэтому ростовчанам нужно быть осторожнее. Красно-белые излучают серьёзную угрозу даже за пределами «Открытие Арены».



Предыдущий выезд закончился для «Спартака» выше всяких похвал — разгромили «Факел» со счётом 4:1. «Ростов» в предыдущем матче на своём поле в РПЛ с ЦСКА набрал один балл – команды так и не выявили победителя (0:0). По многим показателям коллективы равны и похожи.

О том, что это противостояние может получиться обоюдным, говорит даже статистика очных встреч. Не будем искать поводов в этом сомневаться и поставим на ничью в матче, в котором не хочется видеть проигравших.

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