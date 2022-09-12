Эксперты назвали шансы «Северстали» нанести СКА первое поражение в КХЛ

12 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — СКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
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Игра пройдёт в Череповце в «Ледовом дворце». СКА одержал четыре победы в четырёх матчах регулярного чемпионата.
Эксперты отдают предпочтение СКА. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.01, а успех череповчан по итогам 60 минут оценён в 3.38. На ничью после трёх периодов дают 4.08.
Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.20. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.00.
Итоговая победа «Северстали» оценивается в 2.40, успех СКА с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.60.
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