Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Динамо» Минск: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

«Ак Барс» — «Динамо» Минск: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ
Комментарии

12 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Ещё больше прогнозов на КХЛ — здесь.

Встреча пройдёт в Казани на льду «Татнефть-Арены».

Явными фаворитами считаются подопечные Олега Знарка: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.45. Успех минчан по итогам 60 минут оценён в 6.50.

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50.

Итоговая победа «Ак Барса» доступна за 1.23, успех минчан с учётом овертайма и серии буллитов идёт за 4.50.

10 лучших экспрессов на сегодня.

В НХЛ не верят в Овечкина. Саша за это накажет!

Какой канал покажет матч «Салават Юлаев» — «Спартак».

«Авангард» впервые в эру КХЛ начал сезон с четырёх поражений.

Гатиятулин: игроки «Трактора» пообещали реже ошибаться.

Воробьёв оценил результаты «Металлурга» на старте сезона.

Экспресс на КХЛ 12 сентября с коэффициентом 7.67: Знарок доволен, Ротенберг — непобедим Экспресс на КХЛ 12 сентября с коэффициентом 7.67: Знарок доволен, Ротенберг — непобедим
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022