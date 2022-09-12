«Ак Барс» — «Динамо» Минск: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

12 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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Встреча пройдёт в Казани на льду «Татнефть-Арены».

Явными фаворитами считаются подопечные Олега Знарка: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.45. Успех минчан по итогам 60 минут оценён в 6.50.



Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50.

Итоговая победа «Ак Барса» доступна за 1.23, успех минчан с учётом овертайма и серии буллитов идёт за 4.50.

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