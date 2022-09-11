«Ростов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 11 сентября 2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Спартак».

Ставка: тотал второго тайма больше первого за 2.01.

«Заключительный матч в туре с главной афишей – «Ростов» сыграет против «Спартака». «Ростов» ещё не проигрывал в чемпионате. Валерий Карпин всегда по-особенному настраивается на «Спартак», что бы он ни говорил. Тем более что сейчас спартаковцев расхваливали направо и налево до матча с «Зенитом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Потеря Литвинова с Мартинса – это серьёзная проблема для «Спартака». Подписали Мевлю. Может быть, он уже в этой встрече дебютирует. Шанс и для других футболистов. По-прежнему травмирован Зиньковский. Посмотрим, как это всё будет выглядеть.

«Ростов» умеет играть от соперника. Мы видели это, например, в домашнем матче с ЦСКА, где было много тактики. И Карпин очень хорошо подготовился к команде Федотова. Здесь, скорее всего, матч должен быть весёлым и результативным. Можно сыграть верх за 1.84. Но, учитывая то, что «Спартак» только что проиграл, учитывая вынужденные изменения в его составе, которые произойдут, учитывая тяжёлый матч «Ростова» с «Торпедо», плюс то, что «Ростов» уже хорошо изучают, я бы не стал его брать.

Домашние матчи не всегда «Ростову» удаются – и с тем же «Сочи», с теми же «Химками» и с «Оренбургом», хоть там и были победы. Пока футболисты свеженькие, они будут хорошо друг друга нейтрализовывать, а во втором тайме, когда уже со скамеечки будут выходить футболисты, может пойти повеселее.

Я бы взял вариант «второй тайм результативнее первого» за коэффициент выше «двойки». Это мои мысли, дальше думайте сами. Я не настаиваю».

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