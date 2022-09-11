Ти Джей Диллашоу дал прогноз на бой Пётр Ян — Шон О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу сделал прогноз на бой Петра Яна против Шона О'Мэлли.
Ставка: победа Петра Яна за 1.23.
«Да, конечно, я был абсолютно удивлён этим боем. О’Мэлли никогда не делал ничего, чтобы сразиться с парнем калибра Петра Яна, кроме как расхваливал себя. У него действительно много поклонников, у него много шумихи, и он работал изо всех сил, чтобы добиться этого.
Он отлично подходит для нашей весовой категории и привлекает много внимания. Я не вижу, чтобы он мог выиграть, но у него есть габариты и темп, а там посмотрим. Но, скорее всего, Ян просто пройдёт сквозь него».
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