«Автомобилист» — «Авангард»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над омским «Авангардом» в матче КХЛ со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Екатеринбурге на арене спорткомплекса «Уралец».
В составе победителей шайбы забросили нападающие Сергей Широков (дубль), Олег Ли и Анатолий Голышев. У гостей голы забили нападающие Владимир Ткачёв и Владимир Брюквин.
«Авангард» потерпел четвёртое поражение на старте сезона. Ранее подопечные Дмитрия Рябыкина уступили «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4). «Автомобилист» одержал третью победу в чемпионате, до этого переиграв «Локомотив» (4:2) и «Северсталь» (4:3).
В следующем матче «Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью» (13 сентября, 15:30 мск), «Автомобилист» — со «Спартаком» в Екатеринбурге (14 сентября, 17:00 мск).
«Авангард» впервые в истории КХЛ стартовал с четырёх поражений.
Гатиятулин оценил игру «Трактора» в матче с «Сибирью».
В СКА назвали чушью интерес к Ивану Федотову.
Александр Овечкин вернулся к тренировкам в Северной Америке.
Прошкин: российские хоккеисты сами решат, выступать на Кубке мира или нет.
- 12 сентября 2022
-
05:32
-
04:47
-
04:11
-
03:39
-
03:00
-
02:39
- 11 сентября 2022
-
21:04
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:12
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:30
-
10:29