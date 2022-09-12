«Северсталь» — СКА: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ 12 сентября 2022 года

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — СКА.
Ставка: победа СКА и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.62.
«С одной стороны, СКА пока не потерял в чемпионате ни одного очка. Армейцы выиграли все четыре проведённых матча, причём как минимум три из четырёх обыгранных соперников были одной или близкой к питерцам «ценовой» категории – «Салават», «Авангард» и московское «Динамо».
Безусловно, у каждого из них налицо определённые проблемы, но со всеми СКА сумел разобраться. С другой стороны, ни одна из этих побед не была такой уж убедительной, и питерцам пришлось долго перегибать каждого из соперников прежде, чем тот «сломался». Кроме того, не будем забывать, что всё это были домашние матчи для СКА, а как подопечные Ротенберга будут выглядеть на выезде, мы пока ещё не знаем.
А вот «Северстали», похоже, наплевать и на «весовую категорию» соперника, и на место проведения матча. У Андрея Разина получилась в хорошем смысле наглая и беспринципная команда. И хоть она разок проиграла, скажем честно, судьи в Екатеринбурге дел тогда наворотили.
То есть налицо определённое «равенство потенциалов», и в таких случаях остаётся обращаться к статистике личных встреч, а она хозяев однозначно хоронит. Потому что в 10 последних «междусобойчиках», прошедших в Череповце, «Северсталь» победила лишь однажды. При этом разница заброшенных и пропущенных в этих 10 матчах – 37:15 в пользу, естественно, СКА, который победил девять раз.
Таким образом, на выходе мы имеем победу СКА с вероятностью 90% и со счётом 37:15 в их пользу. Такой усреднённый счёт позволяет сделать вывод об армейской победе в основное время, а также о возможном тотале, который вряд ли будет превышать 6.5».
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