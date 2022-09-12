«Эмполи» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Серии А с коэффициентом 3.75

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Эмполи» — «Рома».

Ставка: победа «Ромы» и обе забьют за 3.75.

«В минувший понедельник «Эмполи» в четвёртый раз сыграл вничью в этом сезоне – команда разделила турнирные баллы с «Салернитаной» и пока идёт в Серии А без побед. Перед этим матчем хозяева занимают 15-е место. Впрочем, такой же старт был и семь лет назад и тогда тосканцы финишировали на 15-й позиции.

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Подопечные Жозе Моуринью проиграли в первом матче Лиги Европы, в котором неожиданно не справились с «Лудогорцем», что стало первым неприятным сюрпризом в этом первенстве. В Серии А на счету «волков» три победы и ничья, что соответствует только шестой позиции. В первом матче осени столичные потерпели первое фиаско в сезоне, уступив «Удинезе».

В этом матче я жду в исполнении хозяев гола, на который более опытная «Рома» ответит не одним точным ударом. Моя ставка — победа «Ромы» и обе забьют за 3.75».

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