«Велес» — «Рубин»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче 9-го тура Мелбет Первой лиги «Велес» проиграл казанскому «Рубину». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершилась победой подопечных Леонида Слуцкого со счётом 2:1.
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На исходе часа игры отличился полузащитник «Рубина» Леон Мусаев. На 72-й минуте нападающий московского «Велеса» Ираклий Логуа сравнял счёт. На 89-й минуте победный гол за казанскую команду забил защитник Егор Тесленко.
Казанский «Рубин» набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Велес» (9) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ», набравший 18 очков в восьми встречах.
В следующем туре Первой лиги «Рубин» сыграет с «Волгарём», а «Велес» проведёт встречу с «Аланией».
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