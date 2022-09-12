Букмекеры назвали шансы Шомуродова забить во втором матче «Ромы» подряд

12 сентября состоится матч 6-го тура итальянской Серии А «Эмполи» — «Рома». Начало игры запланировано на 21:45 мск.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Встреча пройдёт в городе Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани». Экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов в четверг поразил ворота «Лудогорца» в Лиге Европы (1:2).

Явными фаворитами считаются римляне: поставить на успех «Ромы» можно с коэффициентом 1.73. Победа «Эмполи» оценена в 4.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.00.



Эксперты рассчитывают на результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.08.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.06.

Ставки на гол Эльдора Шомуродова принимаются с коэффициентом 3.00.

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