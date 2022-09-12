Эксперты оценили шансы «Динамо» прервать победную серию «Витязя» в КХЛ

12 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
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Встреча пройдёт на льду «Арены Балашихи» в Балашихе. «Витязь» начал сезон с четырёх побед подряд.
На этот раз фаворитом считается «Динамо». Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.07, а успех «Витязя» по итогам 60 минут оценён в 3.36. Ничья после трёх периодов доступна за 3.95.
Эксперты ждут от команд высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.
Итоговая победа «Витязя» доступна за 2.40, успех «Динамо» с учётом овертайма и буллитов идёт за 1.60.
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