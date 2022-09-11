Эксперты оценили шансы Новака Джоковича выиграть Australian Open — 2023

«Впрогнозе.ру» сообщает, что сербский теннисист Новак Джокович получил разрешение на участие в Australian Open — 2023, который пройдёт в январе.
Прогнозы на главные матчи дня — в одном месте.
Эксперты уже дали свой прогноз на успехи многократного обладателя «Большого шлема» на Открытом чемпионате в Австралии в 2023 году. Они считают серба фаворитом турнира.
Если Ноле дойдёт до финала и одержит там победу, сыграет коэффициент 2.25, что приблизительно равно 44% вероятности. Следующие в списке главных претендентов на триумф — Даниил Медведев и Карлос Алькарас. Успех россиянина оценивается в 4.00, а на испанца предлагают поставить с коэффициентом 5.00.
Напомним, Новака Джоковича отстранили от прошлого розыгрыша Australian Open и депортировали за то, что он выступал против прививок от коронавируса.
10 лучших экспрессов на матчи дня — здесь.
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