Эксперты оценили шансы Новака Джоковича выиграть Australian Open — 2023

«Впрогнозе.ру» сообщает, что сербский теннисист Новак Джокович получил разрешение на участие в Australian Open — 2023, который пройдёт в январе.

Прогнозы на главные матчи дня — в одном месте.

Эксперты уже дали свой прогноз на успехи многократного обладателя «Большого шлема» на Открытом чемпионате в Австралии в 2023 году. Они считают серба фаворитом турнира.

Если Ноле дойдёт до финала и одержит там победу, сыграет коэффициент 2.25, что приблизительно равно 44% вероятности. Следующие в списке главных претендентов на триумф — Даниил Медведев и Карлос Алькарас. Успех россиянина оценивается в 4.00, а на испанца предлагают поставить с коэффициентом 5.00.

Напомним, Новака Джоковича отстранили от прошлого розыгрыша Australian Open и депортировали за то, что он выступал против прививок от коронавируса.

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