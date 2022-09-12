Формула-1, Гран-при Италии: результаты гонки, кто победил, кто попал в очки

Победителем этапа Гран-при Формулы-1 в Монце стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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Вторым на финиш пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл («Мерседес»).
Четвёртое место занял Карлос Сайнс на «Феррари», пятое — Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Шестым оказался гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, седьмым — Ландо Норрис на «Макларене», восьмым — Пьер Гасли на «Альфа Таури».
Также в очковую зону попали пилот «Уильямс» Ник де Врис и гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.
Стоит отметить, что последние круги гонки прошли без борьбы из-за сейфти-кара. Четыре пилота не смогли добраться до финиша — Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл и Даниэль Риккардо.
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