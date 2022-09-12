Формула-1, Гран-при Италии: результаты гонки, кто победил, кто попал в очки

Победителем этапа Гран-при Формулы-1 в Монце стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Прогнозы на главные события дня — здесь.

Вторым на финиш пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл («Мерседес»).

Четвёртое место занял Карлос Сайнс на «Феррари», пятое — Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Шестым оказался гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, седьмым — Ландо Норрис на «Макларене», восьмым — Пьер Гасли на «Альфа Таури».

Также в очковую зону попали пилот «Уильямс» Ник де Врис и гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.

Стоит отметить, что последние круги гонки прошли без борьбы из-за сейфти-кара. Четыре пилота не смогли добраться до финиша — Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл и Даниэль Риккардо.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Хэмилтон: я здорово повеселился в Монце!

Результаты всех матчей 9-го тура РПЛ.

Тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение со счётом 0:8 от «Зенита».

Тренер «Локомотива» объяснил сенсационное поражение от «Факела».

Изучить турнирную таблицу личного зачёта и Кубка конструкторов можно здесь.