«Ростов» — «Спартак»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Ростов» на стадионе «Ростов Арена» обыграл «Спартак» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 4:2.
Прогнозы на главные матчи дня — здесь.
На 24-й минуте счёт открыл Квинси Промес: Рыбус слева сделал подачу в штрафную, Промес грудью элегантно перебросил мяч через защитника и с лёта нанёс удар — мяч от рук Песьякова залетел в сетку ворот. На исходе получаса игры Дмитрий Полоз отправил мяч в сетку практически с линии штрафной.
На 34-й минуте отличился Данил Уткин: полузащитник оставил не у дел Александра Селихова ударом из-за пределов штрафной. В дебюте второго тайма гол забил Николай Комличенко с передачи Уткина.
На 70-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, оформив дубль. Спустя пять минут ударом головой мяч в ворота переправил Александр Соболев, сократив отставание в счёте.
«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Павлюченко: у «Спартака» далеко не чемпионский состав.
Джикия: не согласен, что у «Спартака» нет плана Б.
Карпин объяснил, как «Ростов» переломил ход игры со «Спартаком».
Гурцкая: основной задачей «Лукойла» в «Спартаке» был уход Федуна.
В «Ростове» возмущены судейством Карасёва в игре со «Спартаком».
Гурцкая: Норманн ради денег готов стать врагом норвежского народа.
- 12 сентября 2022
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:27
-
11:00
-
10:31
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:12
-
07:00
-
06:46
-
06:22
-
06:00
-
05:48
-
05:32
-
04:47
-
04:11
-
03:39
-
03:00
-
02:39
- 11 сентября 2022
-
21:04
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00