«Ростов» — «Спартак»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Ростов» на стадионе «Ростов Арена» обыграл «Спартак» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 4:2.

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На 24-й минуте счёт открыл Квинси Промес: Рыбус слева сделал подачу в штрафную, Промес грудью элегантно перебросил мяч через защитника и с лёта нанёс удар — мяч от рук Песьякова залетел в сетку ворот. На исходе получаса игры Дмитрий Полоз отправил мяч в сетку практически с линии штрафной.

На 34-й минуте отличился Данил Уткин: полузащитник оставил не у дел Александра Селихова ударом из-за пределов штрафной. В дебюте второго тайма гол забил Николай Комличенко с передачи Уткина.

На 70-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти, оформив дубль. Спустя пять минут ударом головой мяч в ворота переправил Александр Соболев, сократив отставание в счёте.



«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

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