«Монако» — «Лион»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, как сыграл Головин

«Монако» обыграл «Лион» в матче 7-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой хозяев — 2:1.

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Первый мяч был забит монегасками после подачи углового на исходе часа игры — отличился Бенуа Бадьяшиль, голевая передача у Каю Энрике. Упрочил преимущество «Монако» гол чилийца Гильермо Марипана после розыгрыша углового (63-я минута).

«Лион» сумел размочить счёт на 81-й минуте — с передачи Райана Шерки отличился камерунский нападающий Карл Токо Экамби.



Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 85-й минуте. По данным портала Who Scored, на его счету три удара (один в створ), 44 касания мяча, а точность передач составила 70,4%. Александр также получил жёлтую карточку.

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