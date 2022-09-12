«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.55.
«Результаты «Салавата Юлаева» рисуют нам чёткую картину «пробуждения» башкирской команды. Два поражения, потом две победы, причём последняя над соперником, вполне сравнимым и по бюджету, и в классе. С учётом того, что начинал «Салават» с трёхматчевой выездной серии, всё у «юлаевцев» совсем неплохо, могло быть и хуже.
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Зато у «Спартака» никакой динамики вообще нет. Прекрасный трёхматчевый старт дома и осечка в первом же выездном матче. Ну, как осечка, с «Магниткой» в Магнитогорске красно-белые играли на равных, очко всё-таки взяли, то есть совсем уж потерянным матч считать нельзя. Но эффект, конечно, уже не такой.
Теперь «Салават» играет дома, где пока не проигрывает, а «Спартак», соответственно, не выигрывает, хоть это всё, конечно, условно. Силы соперников вполне соизмеримы, но «Салават» ещё разгоняется, а «Спартак», похоже, играет по максимуму.
Добавим сюда, что статистика личных встреч в Уфе хоть в целом и благоволит хозяевам, но не слишком (шесть побед «Салавата» при четырёх «Спартака»). Причём в последнее время соперники бьются совсем уж на равных, а где-то даже с красно-белым преимуществом.
Поэтому мой прогноз будет опять двойственным. Предположу, что два очка «Салават» в итоге всё-таки наберёт. А вот сделает он это в основное время или в результате 57-го буллита – тут решайте сами», — сказал Лебедев.
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