Эксперты назвали шансы «Спартака» стать чемпионом России после поражения от «Ростова»

Вчера московский «Спартак» в матче 9-го тура РПЛ на выезде проиграл «Ростову» со счётом 2:4. Это третье поражение команды Гильермо Абаскаля в чемпионате. Причём эти три поражения красно-белые потерпели в четырёх последних турах.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Сделать ставку на то, что «Спартак» преодолеет временные трудности и сможет выиграть чемпионат РПЛ, можно с коэффициентом 21.00. Это примерно 4% вероятности.
Сейчас спартаковцы имеют 16 очков в активе и идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидера — «Зенита» — составляет семь очков, от ЦСКА, идущего вторым, «Спартак» отстаёт на четыре балла.
В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет сыграет с «Локомотивом», встреча состоится 18 сентября.
10 лучших экспрессов на главные матчи дня.
Павлюченко: у «Спартака» далеко не чемпионский состав.
Кухарчук: любой российский футболист согласится перейти в «Спартак».
Гурцкая: основной задачей «Лукойла» в «Спартаке» был уход Федуна.
Карпин рассказал, как «Ростов» переломил ход игры со «Спартаком».
Гурцкая: Норманн ради денег готов стать врагом норвежского народа.
«Ростов» остался недоволен судейством в матче со «Спартаком».
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