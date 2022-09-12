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Эксперты назвали шансы «Спартака» стать чемпионом России после поражения от «Ростова»

Эксперты назвали шансы «Спартака» стать чемпионом России после поражения от «Ростова»
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Вчера московский «Спартак» в матче 9-го тура РПЛ на выезде проиграл «Ростову» со счётом 2:4. Это третье поражение команды Гильермо Абаскаля в чемпионате. Причём эти три поражения красно-белые потерпели в четырёх последних турах.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сделать ставку на то, что «Спартак» преодолеет временные трудности и сможет выиграть чемпионат РПЛ, можно с коэффициентом 21.00. Это примерно 4% вероятности.

Сейчас спартаковцы имеют 16 очков в активе и идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидера — «Зенита» — составляет семь очков, от ЦСКА, идущего вторым, «Спартак» отстаёт на четыре балла.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет сыграет с «Локомотивом», встреча состоится 18 сентября.

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