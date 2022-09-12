«Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 6.5 за 2.04.



«Минчане весьма достойно смотрелись в Нижнекамске, где абсолютно по делу обыграли «маленьких татар». Но теперь им предстоит играть со «старшим братом», и это будет куда сложнее предыдущего матча.



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Правда, Казань для «зубров» — не такой уж плохой город. В Казани минчане тоже выглядят весьма прилично. Конечно, больше проигрывают, нежели выигрывают, но преимущество «Ак Барса» по победам в междусобойчиках конкретно на казанском льду не такое уж и большое. Из 10 последних матчей казанцы выиграли шесть, минчане – четыре.



Думаю, что именно от этой статистики и следует отталкиваться в прогнозе на предстоящую игру. В 10 последних противостояниях, прошедших в Казани, «барсы» набрали 14 очков, «зубры», соответственно, восемь. «Усреднённый» из последних 10 матч завершился со счётом 3,6:2,6 в пользу, конечно же, «Ак Барса».

Исходя из этого, при прочих равных, выходит, что «большие татары» должны дома победить с вероятностью 68 процентов в основное время и 78 процентов победить вообще (в любое время). Тотал вряд ли превысит 6.5, хоть и забивают минчане сейчас весьма живенько.



Вот и посмотрим, как соперники будут спорить с математикой. Даже при том условии, что один из соперников ещё не до конца проснулся и разбегался, а второй, похоже, подвёл пик формы к старту сезона», — сказал Лебедев.



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