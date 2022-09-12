«Витязь» — «Динамо» Москва: ставка Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Динамо» Москва.



Ставка: ничья за 4.00.



«Витязь» продолжает шествие по чемпионату КХЛ в роли главного «возмутителя спокойствия». Причём эта роль для него на старте сезона достаточно привычная, мы её видели уже много раз. Другое дело, что на этот раз она чёткая и выпуклая, прямо в HD-изображении. Потому что трое из четверых обыгранных «Витязем» в этом сезоне соперников принадлежат к явно более высокой «весовой» категории. А того единственного, которого хоть как-то можно считать относительной ровней, «витязи» с хрустом сломали о колено, устроив казахстанцам «Аргентину-Ямайку».



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Бело-голубые, в принципе, тоже стартовали весьма неплохо. Но к четвёртому матчу кудашовская пацанва набегалась и супротив многоопытного СКА, да ещё в Питере, устоять не смогла, впервые в этом сезоне проиграв. Проигрывать второй раз подряд они вряд ли захотят. Но тут металл идёт на камень, поскольку каждый из соперников вправе считать другого «своим клиентом».



То есть первоначально соперники как минимум достойны друг друга. И надо смотреть в статистику личных встреч. А она явно на гостевой стороне, поскольку в 10 последних междусобойчиках бело-голубые побеждали семь раз против трёх побед «витязей». Но есть тут небольшой нюанс: основные победы «Динамо» пришлись на начало «отчётного» периода в 10 матчей. В последнее время «Витязь» как раз начал выравнивать ситуацию, и если брать, скажем, не 10, а шесть последних игр, то счёт будет равным – 3–3.



Всё это ненавязчиво намекает нам, что из предстоящего матча оба соперника должны выходить с очками. То есть ничья в основное время. А уж кому Фортуна улыбнётся потом – сие мне совершенно неизвестно», — сказал Лебедев.



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