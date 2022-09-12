«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Уфе

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Спартак».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.04.
«Сразу скажу, что здесь предсказать победителя трудно. «Салават Юлаев» и «Спартак» — команды не слишком стабильные, и по составу их нельзя назвать фаворитами конференций.
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В пользу «Салавата Юлаева» — две победы в последних двух матчах. В гостях против минского «Динамо» (4:2), дома с «Трактором» (3:2). К тому же разыгрался легионер Саша Хмелевски. Хотя очень не хватает травмированного Джоша Хо-Сэнга. Ну и плюс – этот матч пройдёт в домашних стенах, а в Башкирии умеют болеть как надо.
«Спартак» показывает, что очень хорошо справляется с малобюджетными командами. Обыграть «Амур» (3:2), «Сибирь» (1:0), «Адмирал» (2:1) – это не проблема, хотя всё и получается натужно. А вот вытянуть матч в Магнитогорске (1:2 ОТ) уже не хватает силёнок, пусть красно-белые и увезли оттуда одно очко.
Знаете, гадать на тоталы я бы тоже не стал. Заметьте, что «Спартак» старается мало пропускать и там в воротах хорош словак Патрик Рыбар. Поэтому…
Я бы в этом матче взял кэф 2.04 на то, что «Салават Юлаев» победит в основное время. Да, всё-таки козыри команды Виктора Козлова должны перевесить», — сказал Лысенков.
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