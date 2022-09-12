«Северсталь» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Череповце

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Северсталь» и СКА.



Ставка: победа СКА в основное время за 2.01.



«Это центральный матч дня, и, как сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Мы едем в Чикаго, и нас ждёт сложный матч».



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Перед этим там потерпел фиаско ЦСКА (1:4). Вообще, команда Андрея Разина выглядит бодро на старте чемпионата, идёт пятой в таблице Запада с шестью очками. А вот на первом месте на Западе и во всей лиге как раз идёт СКА с восемью очками.



Кроме того, это битва за титул лучшего тренера – народный любимец Андрей Разин против Романа Ротенберга, чья команда на старте сезона выдала абсолютно лучший результат среди всех команд.



Я думаю, что предсказывать тут победу «Северстали» было бы авантюризмом. Команда даже не дотягивает до пола зарплат. Да, ребята хорошо поработали в межсезонье, это боевая семья, и Разин собрал отличный коллектив. Но у СКА больше мастеров, там команда собрана под завязку.

А главное – тактика: Питер в этом сезоне старается показывать больше силовой мобильный хоккей, делая акцент на оборону. И не просто так от силового приёма именно против СКА сломался легионер «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг – Питер умеет играть ещё очень жёстко. А в составе «Северстали» много детей.



Я бы в этом матче взял кэф 2.01 на то, что СКА победит в основное время. Хотя, конечно, «Северсталь» окажет ожесточённое сопротивление», — сказал Лысенков.



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