«Ак Барс» — «Динамо» Мн: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Мн от авторов Betassist.



Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.



Нас ждёт встреча команд с большими амбициями. Правда, уровень притязаний у клубов несколько разный. «Ак Барс» заметно усилился в межсезонье и две самых громких фамилии – это Александр Радулов в нападении и Олег Знарок на тренерском посту.

Не удивительно, что Радулов является лучшим бомбардиром команды. Но на счету звёздного нападающего всего две шайбы, а всего «Ак Барс» в трёх матчах забросил семь шайб, пять из которых влетели в ворота ЦСКА. В прошлом матче «Ак Барс» только в овертайме дожал «Адмирал». Чем вызвал бурное недовольство главного тренера. Ожидаем, что в этом матче команда постарается реабилитироваться. Поставить на победу хозяев с форой -1.5 можно с коэффициентом 1.75.



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«Динамо» в межсезонье тоже заметно усилило состав и декларирует цель впервые в истории пройти дальше одного раунда в плей-офф. И, судя по началу сезона, минчане показывают себя как крепкий середняк, которому такая задача может покориться.

Пока на счету «Динамо» всего одно поражение в сезоне, к которому привело большое число невынужденных удалений в матче с «Салаватом Юлаевым». При этом матчи минчан выходят достаточно зрелищными. В каждой из четырёх встреч сезона зрители видели не менее шести заброшенных шайб.



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