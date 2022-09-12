«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Германа Титова на встречу КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 3.17.



«Я бы рискнул и поставил на красно-белых. По нескольким причинам. Во-первых, «Спартак» здорово играет в обороне: меньше них в чемпионате пока пропустили только «Сибирь» и «Ак Барс». Во-вторых, «Салават» отдал много сил зарубе с принципиальным соперником, «Трактором», тогда как москвичи в Магнитогорске дожили до овертайма играючи, не особенно и выкладываясь.



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В-третьих, интересны тактические схемы Бориса Миронова, когда его соперник вынужден играть первым номером, но при этом не располагает классным вратарём. А у уфимцев пока не впечатляют ни Ежов, ни Кареев.

Зрелищного хоккея не ждём – зрители матча увидят 3-4 гола. И прогнозирую победу «Спартака» благодаря дисциплине и контратакам», — сказал Титов.



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