«Спортинг» — «Тоттенхэм»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

13 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:45 мск.

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Встреча пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Обе команды начали групповой этап с побед: «Тоттенхэм» обыграл «Марсель», а «Спортинг» разгромил «Айнтрахт».

Фаворитами считаются подопечные Антонио Конте: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 2.02. Успех португальцев оценён в 3.86. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Эксперты ждут от встречи в Португалии результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол «Тоттенхэма» идёт с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

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