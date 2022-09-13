«Спортинг» — «Тоттенхэм»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

13 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:45 мск.
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Встреча пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Обе команды начали групповой этап с побед: «Тоттенхэм» обыграл «Марсель», а «Спортинг» разгромил «Айнтрахт».
Фаворитами считаются подопечные Антонио Конте: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 2.02. Успех португальцев оценён в 3.86. Ставки на ничью принимаются за 3.68.
Эксперты ждут от встречи в Португалии результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол «Тоттенхэма» идёт с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
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