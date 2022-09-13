«Байер» — «Атлетико» Мадрид: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

13 сентября в Германии состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

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Встреча пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. В 1-м туре «Атлетико» одержал победу, а «Байер» потерпел поражение.

Эксперты склоняются к успеху подопечных Диего Симеоне: поставить на победу испанцев предлагают с коэффициентом 2.47. Успех немцев оценён в 2.94. Ставки на ничью принимаются за 3.53.



Аналитики не ждут от игры большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол мадридцев доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

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