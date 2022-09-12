Эксперты назвали фаворита чемпионата Европы по баскетболу после вылета Сербии

На чемпионате Европы по баскетболу завершилась стадия 1/8 финала. На этом этапе турнир лишился фаворита: сборная Сербии во главе с Николой Йокичем сенсационно уступила команде Италии 86:94. Эксперты назвали главного претендента на победу в турнире перед 1/4 финала.
10 лучших прогнозов на сегодня.
По оценке аналитиков, главный фаворит Евробаскета — сборная Греции. Поставить на победу Янниса Адетокунбо и компании можно с коэффициентом 2.70. В первом раунде плей-офф греки победили Чехию 94:88. В четвертьфинале подопечные Димитриса Итудиса встретятся с Германией (коэффициент 12.00).
Шансы Словении оценивают коэффициентом 3.00. В 1/8 финала Лука Дончич сотоварищи оказались сильнее Бельгии, а в четвертьфинале действующим чемпионам Европы предстоит матч с Польшей (80.00).
На Францию можно сделать ставку с коэффициентом 6.50. Французы с огромным трудом в овертайме сломили сопротивление Турции, а в четвертьфинале встретятся с Италией (20.00).
За 8.00 можно поставить на команду Испании, которая выбила из турнира Литву. Испанцам предстоит четвертьфинал против команды Финляндии (40.00).
Матчи 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу пройдут 13-14 сентября.
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