«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 2.49.



«Внимательно посмотрев матчи предыдущего тура, так и не смог понять (видимо, в силу собственного убожества) две вещи. Во-первых, как «Сибирь» с такой игрой набрала семь очков. Во-вторых, как «Авангард» с такой игрой не набрал вообще ничего.



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Жизненный опыт научил, что шибко осторожных хоккей не любит. Обычно он наказывает их весьма брутально, в последнюю минуту и непременно мордой в асфальт. «Сибирь» играет так, будто идёт на кражу. В принципе, её нынешний главный тренер всегда был весьма осторожным во всех отношениях. Но то, что он сейчас сделал из своей очередной команды, как-то сильно сбило интерес к этой неординарной команде. Особенно удивляет тот факт, что руководить клубом продолжает Кирилл Фастовский, против которого я играл в КВН ещё в середине 90-х годов прошлого века. И он всегда был достаточно рисковым человеком. И что там происходит теперь, одному богу известно.



Точно так же ему одному известно, как «Авангард» умудрился проиграть теперь уже четыре матча подряд. Смотрятся-то «ястребы» ничуть не хуже новосибирцев, а по многим аспектам даже лучше. Но не прёт со страшной силой, и теперь на повестке дня лишь один вопрос: задержится ли Рябыкин до того счастливого дня, когда «Авангарду» наконец попрёт?



Надеюсь, что попрёт в Новосибирске, где «Авангард» играет вполне себе уверенно. И, скажем, из 10 последних междусобойчиков на новосибирском льду выиграл шесть против четырёх побед у «Сибири». Это совершенно не означает, что «ястребы» всенепременно победят – сверхосторожная тактика хозяев может в итоге снова сработать. Но я почти уверен, что свои первые очки (пусть даже в единственном числе – очко) «Авангард» в Новосибирске наберёт. Иначе Диму Рябыкина будет совсем жалко», — сказал Лебедев.



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