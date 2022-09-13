«Бавария» — «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона».
Ставка: «Барселона» не проиграет за 2.05.
«Сыграют две команды, которые великолепно выглядели в 1-м туре. «Бавария» в Милане обыграла «Интер» и хорошо смотрелась не только в атаке, но и в обороне, что особенно важно, когда говоришь о мюнхенцах. Однако в Бундеслиге у «Баварии» худший старт за последние годы. Чего стоят только три ничьих подряд.
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Тем не менее на групповом этапе Лиги чемпионов «Бавария» не знает поражений на протяжении 29 матчей кряду. Да, Роберт Левандовски уже не в Мюнхене, однако у «Баварии» большая конкуренция, а на каждую позицию в составе есть сразу по несколько сильных претендентов.
Левандовски сейчас как раз в «Барселоне» и показывает великолепную результативность. За пять последних матчей поляк забил аж девять мячей. Три из них в игре 1-го тура с чешской «Викторией». Наверняка он захочет огорчить и свой бывший клуб. В Ла Лиге каталонцы стартовали с ничьей, но затем одержали несколько побед подряд.
Ужасная история встреч для «Барселоны». В предыдущем цикле каталонцы дважды проиграли мюнхенцам по 0:3. До этого в ковидном розыгрыше турнира «Барселона» была разгромлена «Баварией» со счётом 2:8. Уверен, что каталонцы захотят поквитаться за те болезненные поражения.
На весах «Барселоны» и то, что они набирают ход. В пользу «Баварии» говорит то, что она играет дома и обладает классным составом. Однако Нагельсманом не слишком довольны футболисты, которым не нравится, что в ничейных исходах в чемпионате тренер винит именно их. Думаю, у Барселоны получится прервать неудачную серию в играх с «Баварией», — сказал Гусев.
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