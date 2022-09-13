«Сибирь» — «Авангард»: ставка Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.88.



«Пока на Рябыкина летят все дрова и упрёки, давайте разберёмся, с чем работает наставник омичей? Если в критической ситуации выпустить на лёд тренерский состав «Авангарда», то смотреться он будет лучше и результативнее, чем нынешний. Особенно Звягин.

Уж тренер вратарей омичей посерьёзнее, чем человек, который закончил с хоккеем, но вдруг вернулся в КХЛ – Галимов, и середнячок даже по меркам российской лиги – Демченко. Галимов совершенно не успевает на перемещениях, все реакции на шайбу идут с опозданием. Как менеджмент клуба с большими задачами рассчитывал идти в сезон без солидной вратарской линии? Бобков не устраивал год назад, а вот это вот всё годится?!



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Обещанные 12 воспитанников омичей также нигде не замечены. Нашкрябаем пару человек, но даже Грицюка распиарили до такой степени, что парень в 21 год перестал трудиться. Возможно, Рябыкин слишком лоялен со своей командой, ведь при Хартли все винтики и болтики были закручены, игроки часами изучали видео ошибок, сидели на собраниях и т. д. Рябыкин даёт своим парням дышать, но некоторым из них пора устроить взбучку: Ткачёву, Толчинскому, Найту, Буше. Пока что все накинулись на Рябыкина и Сведберга, который при Хартли, кстати, компенсировал свою медленность хорошей игрой клюшкой.



«Авангард» пропускает минимум три шайбы за матч. Про решето в воротах мы разобрались. Команда хорошо двигается, но это не приносит результатов, если никто не страхует на последнем рубеже.



Теоретически должна прийти первая победа ястребов, ведь они играют в витиеватый хоккей, как выражается Мартемьянов. Но вратарская линия «Авангарда» смущает настолько, что победа «Сибири» не станет сенсацией.



Андрей Алексеевич, видимо, уже перекрутил болты своим хоккеистам, раз на старте сезона они нарушают режим. А что может быть хорошего в демонстративном видео из раздевалки, на котором тренер кричит: «Вы – не суперклуб, мужиков нет» и т. д.



Встречаются два клуба с пpoблемами, но «Авангард», увидев Хартли в России, должен запаниковать. С таким консультантом Ткачёв первым же окажется в запасе, Якупов в списке негодных, а легионерам время взяться за голову. Дам шанс «Авангарду» при любом раскладе», — сказала Миронова.



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