«Сибирь» — «Авангард»: букмекеры назвали шансы омичей добыть первую победу в сезоне КХЛ

13 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 15:30 мск.

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Игра состоится в Новосибирске. «Авангард» впервые в истории стартовал в КХЛ с четырёх поражений.

Эксперты не видят в этом матче явного фаворита. Поставить на победу новосибирцев в основное время можно с коэффициентом 2.65, а успех омичей по итогам 60 минут оценён в 2.53. Заключить пари на ничью после трёх периодов предлагается за 3.77.



Аналитики не ждут от матча в Новосибирске высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.86. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Итоговая победа «Сибири» идёт за 1.97, успех «Авангарда» с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 1.94.

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