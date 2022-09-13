«Сибирь» — «Авангард»: букмекеры назвали шансы омичей добыть первую победу в сезоне КХЛ

13 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 15:30 мск.
Ещё больше прогнозов на КХЛ — здесь.
Игра состоится в Новосибирске. «Авангард» впервые в истории стартовал в КХЛ с четырёх поражений.
Эксперты не видят в этом матче явного фаворита. Поставить на победу новосибирцев в основное время можно с коэффициентом 2.65, а успех омичей по итогам 60 минут оценён в 2.53. Заключить пари на ничью после трёх периодов предлагается за 3.77.
Аналитики не ждут от матча в Новосибирске высокой результативности: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.86. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.
Итоговая победа «Сибири» идёт за 1.97, успех «Авангарда» с учётом овертайма и серии буллитов доступен за 1.94.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Овечкина опять сбросили со счетов. Тем хуже для НХЛ!
Боб Хартли получил новую должность в «Авангарде».
Знарок жёстко ответил журналистам на критику после поражения «Ак Барса».
Сергачёв выкупил сектор на арене «Нефтехимика» и раздал билеты детям.
Ларионов остался недоволен игрой «Торпедо» в матче с «Нефтехимиком».
- 13 сентября 2022
-
12:05
-
11:50
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:31
-
10:23
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:11
-
06:00
-
05:18
-
04:28
-
03:47
-
03:00
- 12 сентября 2022
-
22:56
-
22:18
-
21:39
-
20:57
-
20:11
-
19:30
-
19:05
-
18:40
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00