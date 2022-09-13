«Бавария» — «Барселона»: эксперты оценили шансы каталонцев победить в Мюнхене

13 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
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Встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обе команды начали групповой этап Лиги чемпионов с побед.
Эксперты считают явным фаворитом немецкий клуб. Поставить на успех «Баварии» предлагают с коэффициентом 1.81, это примерно 53% вероятности.
Победа «Барселоны» оценена в 3.97 (25%). Заключить пари на ничью предлагают за 4.58 (22%).
Аналитики ждут от игры в Германии большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.09.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол «Барселоны» идёт за 1.27. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.42.
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