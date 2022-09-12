Прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» в Кубке России

Авторы Betassist сделали прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Ахмат», который состоится 13 сентября в Москве.

Ставка: «Динамо» победит за 1.70.

«Динамо» стартовало в групповой стадии с выездного поражения от «Ростова» 0:2. Главный тренер москвичей дал отдых нескольким игрокам основы, в том числе голкиперу Шунину. Отметим, что с капитанской повязкой вышел на поле Захарян.

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Это не помогло бело-голубым, и ростовчане доминировали на поле. В первом тайме Голенков дважды заставил капитулировать голкипера Лещука. Отыграться бело-голубые не сумели. У бело-голубых вообще непростой отрезок — всего одна победа в четырёх последних встречах во всех турнирах. Да и та над «Уралом», который располагается в зоне вылета.



«Ахмат» стал очередным клубом Российской Премьер-Лиги, который сменил тренера по ходу сезона. В отставку отправлен Андрей Талалаев. Безвольное поражение грозненцев в игре с «Пари НН» (1:3) стало последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства команды.

Пока обязанности главного тренера исполняет Юрий Нагайцев, который трудился в штабе Талалаева. В 1-м туре Кубка России гости обыграли «Оренбург» со счётом 3:1. В чемпионате России идут в середине таблицы, но результаты в последнее время тоже просели.

В случае второй осечки шансы динамовцев на выход из группы станут совсем скромными. Сбрасывать Кубок России со счетов тоже нельзя, да и возвращать уверенность после серии неудач нужно как можно скорее. Соперник бело-голубых в кризисе. Грозненцы проиграли три из последних пяти матчей. Своё поле, лишний день на восстановление и преимущество по уровню исполнителей — пожалуй, этого достаточно, чтобы проверить П1 за 1.70.

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