«Байер» — «Атлетико» Мадрид: прогноз с коэффициентом 2.65 на матч Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико» Мадрид, который состоится 13 сентября.

Ставка: победа «Атлетико» за 2.65.

Пока «Байер» безнадёжно проигрывал в гостях «Брюгге», «Атлетико» выдал один из самых напряжённых матчей 1-го тура Лиги чемпионов. На пару с «Порту» «матрасники» уже после 90-й минуты превратили унылые 0:0 в 2:1, с решающим голом так гонимого сейчас Гризманна.

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Смотреть на эту встречу было не так просто, а моментов у португальцев было даже больше. Но эпичная развязка компенсировала всё с лихвой. Такой успех явно добавил уверенности «матрасникам», и те на выходных продолжили побеждать, не оставив никаких шансов «Сельте» в Ла Лиге.



У «Байера» восемь матчей в сезоне, и в них всего одна победа — на поле «Майнца». Теперь ещё есть ничья на поле «Герты», но это явно не те результаты, с которыми можно на что-то претендовать в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Немцы никак не выберутся из кризиса, и Херардо Сеоане можно начинать переживать за своё рабочее место.



«Атлетико» допустил несколько ошибок на старте сезона и не во всех матчах выглядел убедительно, но если сравнивать с «Байером», то это небо и земля. Гости и выше классом, и форма у них сейчас гораздо лучше, есть всё, что необходимо для победы.

На таком фоне коэффициент 2.65 на АТМД кажется подарком. Никаких гарантий успеха испанцев нет, однако на данный момент они выглядят командой. А о «Байере» этого не скажешь.

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