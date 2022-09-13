«Ливерпуль» — «Аякс»: эксперты оценили шансы мерсисайдцев в матче Лиги чемпионов

13 сентября состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

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Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». В 1-м туре группового этапа англичане проиграли «Наполи», а «Аякс» одержал победу над «Рейнджерс».

Явными фаворитами считаются подопечные Юргена Клоппа: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Аякса» оценивается аналитиками в 5.60. Поставить на ничью можно за 5.15.



По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 3.09, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.39.

На гол «Ливерпуля» дают коэффициент 1.05, а гол «Аякса» оценивается в 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 1.47.

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