«Салават Юлаев» — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

Московский «Спартак» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Итоговый счёт — 3:1 в пользу красно-белых.
Ключевым стал второй период, который «Спартак» выиграл со счётом 3:0.
В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Илья Талалуев с передачи Александра Хохлачёва и
Андрея Локтионова, сам Хохлачёв, а также Максим Цыплаков с паса Джоуи Кина. Единственный гол «Салавата» забил Сергей Шмелёв, ассистенты — Павел Коледов и Николай Кулёмин.
«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции, после пяти матчей набрав девять очков. «Салават» — пятый на Востоке, в активе уфимцев пять баллов за пять встреч.
В следующем матче «Спартак» сыграет с «Автомобилистом» (14 сентября, 17:00 мск), «Салават» — с «Адмиралом» (15 сентября, 12:30 мск).
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