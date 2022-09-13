«Салават Юлаев» — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

Московский «Спартак» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Итоговый счёт — 3:1 в пользу красно-белых.

Ключевым стал второй период, который «Спартак» выиграл со счётом 3:0.

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Илья Талалуев с передачи Александра Хохлачёва и

Андрея Локтионова, сам Хохлачёв, а также Максим Цыплаков с паса Джоуи Кина. Единственный гол «Салавата» забил Сергей Шмелёв, ассистенты — Павел Коледов и Николай Кулёмин.



«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции, после пяти матчей набрав девять очков. «Салават» — пятый на Востоке, в активе уфимцев пять баллов за пять встреч.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Автомобилистом» (14 сентября, 17:00 мск), «Салават» — с «Адмиралом» (15 сентября, 12:30 мск).

Прогнозы на главные матчи дня — здесь.

Знарок жёстко ответил журналистам на критику после поражения «Ак Барса».

Овечкина снова списали со счетов. Тем хуже для НХЛ!

Боб Хартли получил новый пост в «Авангарде».

«Торпедо» объявило о переходе форварда из системы «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Витязь» потерпел первое поражение в сезоне КХЛ.