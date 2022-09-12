«Бавария» — «Барселона»: время начала матча Лиги чемпионов, какой канал покажет

13 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Какой канал покажет матч «Бавария» — «Барселона».
Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
Эксперты отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.85. Успех «Барселоны» оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.
Аналитики ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.
Дополнительную интригу противостоянию придаёт фигура Роберта Левандовского. Поляк этим летом перешёл из «Баварии» в «Барселону». Поставить на то, что Левандовски забьёт своим бывшим одноклубникам, можно за 2.38. Это примерно 40% вероятности.
В 1-м туре группового этапа «Бавария» на выезде обыграла «Интер» 2:0, а «Барселона» дома разгромила «Викторию Пльзень» 5:1.
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