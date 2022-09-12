«Сибирь» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ с коэффициентом 2.75

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард», который пройдёт 13 сентября в Новосибирске.

Ставка: победа «Сибири» за 2.75.

Очередной матч, в котором позиции команд не совсем соответствуют их возможностям. «Сибирь» начала сезон очень неплохо – три победы в пяти матчах над соперниками со дна таблицы Запада. Кроме того, очень хорошо себя показали в игре с полуфиналистом Кубка Гагарина прошлого сезона «Трактором», уступив ему лишь по буллитам.

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Забивает команда Андрея Мартемьянова не слишком много, лишь раз удалось отправить в ворота соперников больше двух шайб, однако и в обороне полный порядок. А уж Антон Красоткин и вовсе выступает выше всяких похвал, успев оформить два шат-аута.



«Авангард» же после смены тренера действительно сильно сдал. Омский клуб очень часто ошибается на своей половине площадки, остаётся в меньшинстве и пропускает в неравных составах много шайб. Гости до сих пор не только не смогли выиграть ни в одном из четырёх матчей сезона, но и даже не набрали ни одного очка. А потому по праву барахтаются на дне Восточной конференции.



Самое удивительное, что вратаря Станислава Галимова трудно в чём-то обвинять. Да, статистика более чем бледная, но на деле голкипер много выручает. Просто защитники подставляют его невероятно часто. В атаке омичи вроде бы исправно создают моменты, однако реализация катастрофичная. На дистанции пары матчей можно было бы говорить о невезении, а так дело, похоже, в неуверенности.

Что важно, пока не видно, за счёт чего «Авангард» способен выбраться из кризиса. «Сибирь» сейчас стабильнее, у неё нет проблем с составом, и два предыдущих матча у «Авангарда» она выиграла. С одной стороны, удача задолжала «Авангарду» — на полное отсутствие очков после четырёх встреч «ястребы» точно не наработали. С другой – с учётом всех вводных, коэффициент 2.75 на П1 кажется подарком. На наш взгляд, он должен находиться в районе 2.40–2.50. В общем, рискнём.

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