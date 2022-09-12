«Сибирь» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ с коэффициентом 2.75

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» сделали прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард», который пройдёт 13 сентября в Новосибирске.
Ставка: победа «Сибири» за 2.75.
Очередной матч, в котором позиции команд не совсем соответствуют их возможностям. «Сибирь» начала сезон очень неплохо – три победы в пяти матчах над соперниками со дна таблицы Запада. Кроме того, очень хорошо себя показали в игре с полуфиналистом Кубка Гагарина прошлого сезона «Трактором», уступив ему лишь по буллитам.
10 лучших экспрессов на 13 сентября.
Забивает команда Андрея Мартемьянова не слишком много, лишь раз удалось отправить в ворота соперников больше двух шайб, однако и в обороне полный порядок. А уж Антон Красоткин и вовсе выступает выше всяких похвал, успев оформить два шат-аута.
«Авангард» же после смены тренера действительно сильно сдал. Омский клуб очень часто ошибается на своей половине площадки, остаётся в меньшинстве и пропускает в неравных составах много шайб. Гости до сих пор не только не смогли выиграть ни в одном из четырёх матчей сезона, но и даже не набрали ни одного очка. А потому по праву барахтаются на дне Восточной конференции.
Самое удивительное, что вратаря Станислава Галимова трудно в чём-то обвинять. Да, статистика более чем бледная, но на деле голкипер много выручает. Просто защитники подставляют его невероятно часто. В атаке омичи вроде бы исправно создают моменты, однако реализация катастрофичная. На дистанции пары матчей можно было бы говорить о невезении, а так дело, похоже, в неуверенности.
Что важно, пока не видно, за счёт чего «Авангард» способен выбраться из кризиса. «Сибирь» сейчас стабильнее, у неё нет проблем с составом, и два предыдущих матча у «Авангарда» она выиграла. С одной стороны, удача задолжала «Авангарду» — на полное отсутствие очков после четырёх встреч «ястребы» точно не наработали. С другой – с учётом всех вводных, коэффициент 2.75 на П1 кажется подарком. На наш взгляд, он должен находиться в районе 2.40–2.50. В общем, рискнём.
Ещё больше прогнозов на КХЛ — здесь.
Овечкина снова списали со счетов. Тем хуже для НХЛ!
Боб Хартли получил новый пост в «Авангарде».
«Торпедо» объявило о переходе форварда из системы «Нью-Йорк Рейнджерс».
Шведский журналист: в России СМИ сходят с ума из-за Ивана Федотова.
«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» и возглавил Западную конференцию КХЛ.
- 12 сентября 2022
-
22:56
-
22:18
-
21:39
-
20:57
-
20:11
-
19:30
-
19:05
-
18:40
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:27
-
11:00
-
10:31
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:12
-
07:00
-
06:46
-
06:22