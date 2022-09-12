«Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов 13 сентября

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Аякс» специально для «Чемпионата».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.30.

Неделю назад «Ливерпуль» получил громкую оплеуху на стадионе «Диего Армандо Марадона». «Наполи» Лучано Спаллетти воспользовался проблемами команды Юргена Клоппа и разорвал «Ливерпуль» в контратаках. 4:1 даже не отражает соотношения сил в том матче – «Наполи» мог забивать намного больше.

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У «Ливерпуля» была целая неделя для того, чтобы прийти в себя. Из-за смерти королевы Елизаветы II на выходных был отменён тур АПЛ. Учитывая переполненный лазарет красных и ограниченные возможности в ротации игроков полузащиты, Юрген Клопп может теперь спокойно выставить примерно тот же состав, что и неделей ранее.

Звучит неплохо, хотя на деле позитива совсем немного. Тренерский штаб мерсисайдцев не может рассчитывать на восьмерых игроков. Место для манёвра, конечно, остаётся, но качественно усиливать игру заменами стало гораздо сложнее. И это нужно учитывать.

«Аякс» находится в феноменальной форме – семь побед подряд с общим счётом 25:3. В том числе четыре безответных гола влетело в ворота «Глазго Рейнджерс» в 1-м туре группового этапа. Для защиты «Ливерпуля», которая в этом сезоне допускает много ошибок, это будет непростое испытание.



Неделя подготовки к матчу не пройдёт даром для «Ливерпуля». «Аяксу» после серии побед над середняками и аутсайдерами Эредивизии будет некомфортно играть против команды, практикующей агрессивный высокий прессинг. Амстердамцы, что называется, попадут под горячую руку после позорного матча «Ливерпуля» в Неаполе. Рискнём поставить на победу англичан с форой.

Если бы не перенос тура АПЛ, шансы гостей зацепиться были бы как минимум неплохи. Но у «Ливерпуля» было слишком много времени на анализ, разбор полётов, перезагрузку и отработку взаимодействий. Думается, красные громогласно ответят на последние неудачи.

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