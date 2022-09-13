«Северсталь» — СКА: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Санкт-петербургский СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).
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Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец». СКА выиграл каждый из периодов с разницей в одну шайбу. Петербуржцы вышли на чистое первое место в сводной таблице КХЛ.
В составе подопечных Романа Ротенберга шайбы забросили Максим Грошев, Марат Хайруллин, Захар Бардаков и Игорь Ожиганов. Единственный гол «Северстали» забил Руслан Абросимов.
СКА одержал пятую победу подряд, ранее обыграв «Салават» (3:2, ОТ), «Барыс» (3:1), «Авангард» (4:1) и московское «Динамо» (4:1). «Северсталь» потерпела второе поражение в сезоне, занимая седьмое место в таблице Запада.
В следующем матче СКА встретится с «Локомотивом» (Ярославль, 14 сентября, 19:30 мск), «Северсталь» — дома с минским «Динамо» (14 сентября, 19:00 мск).
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