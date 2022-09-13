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«Адана Демирспор» — «Трабзонспор»: результат матча, кто победил, как сыграл Дзюба

«Адана Демирспор» — «Трабзонспор»: результат матча, кто победил, как сыграл Дзюба
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«Адана Демирспор» обыграл действующего чемпиона Турции «Трабзонспор» в 6-м туре Суперлиги. Встреча завершилась победой хозяев — 3:2.

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Счёт на 10-й минуте открыл защитник «Адана Демирспор» Кевин Родригеш, отправив мяч ударом в девятку с дальнего штрафного. Однако к 16-й минуте он получил травму и был заменён.

«Трабзонспор» отыгрался благодаря пенальти, реализованному на 36-й минуте полузащитником команды Анастасиосом Бакасетасом. 11-метровый был поставлен за фол защитника «Адана Демирспор» Ярослава Ракицкого.

Тем не менее на 55-й минуте хозяева вновь вышли вперёд: с передачи Юсуфа Сары гол забил форвард Баду Н'Диайе. Действующие чемпионы страны сравняли счёт только на 84-й минуте — отличился нападающий «Трабзонспора» Умут Бозок.

На четвёртой компенсированной минуте победу «Адана Демирспор» принёс точный удар защитника Самета Айкадына, итоговый счёт — 3:2.

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