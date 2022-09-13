«Нижний Новгород» — «Химки»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Химки» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Пари НН» за 1.90.

«Пари НН» групповой этап начал с домашней победы над «Локомотивом» со счётом 2:0. Хозяева забили железнодорожникам по одному мячу в каждом из таймов. Дублем отметился 20-летний защитник Виктор Александров. Подопечные Галактионова расположились на второй строчке таблицы с тремя очками.

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«Химки» в 1-м туре группового этапа уступили на своём поле «Краснодару» — 0:2. В том матче командой руководил Николай Писарев. Поражение стало одним из факторов в пользу увольнения специалиста. Отметим, что с середины первого тайма химчане играли в меньшинстве после удаления Волкова. Теперь «Химками» руководит Спартак Гогниев.

Хозяева в последних встречах наладили коллективный прессинг, результаты пошли в гору. Нижегородцы выиграли четыре из последних пяти матчей (одна ничья). Отметим, что в последних четырёх играх футболисты «Пари НН» забили минимум два мяча.

Весьма вероятно, «Химки» не выставят на матч основу — гостям необходимо срочно исправлять турнирное положение в РПЛ. Рекомендуем рассмотреть ставку «победа «Пари НН» за коэффициент 1.90. По качеству игры нижегородцы сейчас мощнее, плюс своё поле. Фаворит очевиден.

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