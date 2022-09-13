«Бавария» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона».

Ставка: Роберт Левандовски забьёт за 2.18.

«Барселона» сейчас в отличной форме. С такими новичками, как Рафинья, Левандовски, она творит просто сумасшедшие вещи. Дембеле в отличной форме и Педри, а также и другие. В общем, «Барселона» сейчас очень прилично выглядит.

Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов — здесь.

Чего не скажешь про «Баварию», хотя последние три ничейных результата вряд ли ударили по амбициям клуба. Но всё это не победы, причём был очень удивлён тем, как «Бавария» не обыграла «Штутгарт», ведь там было столько моментов.

В Лиге чемпионов «Бавария» уже показала свой класс, обыграв в 1-м туре «Интер» без шансов для соперника. «Барселона», в свою очередь, также уверенно провела первую игру, одолев «Викторию».



Тут главная интрига не в том, что надо мстить «Барселоне» за 2:8. Главное — это то, что Роберт Левандовски возвращается в Мюнхен. Не очень хорошо он уходил из «Баварии», а я очень люблю «правило бывших». Можно было бы рассмотреть ставку «обе забьют», но коэффициент мал и не очень интересно, а вот гол Роберта Левандовского можно рассмотреть.



Интересно, как он сыграет, как его встретят болельщики. Интрига тут на поверхности, поэтому ничего другого придумывать не будем и возьмём гол Левандовского».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Где покажут матч «Бавария» — «Барселона».

Футболисты «Барселоны» враждебно настроены к Томасу Мюллеру.

Дзюба проваливается в Турции. Пора в «Рубин».

Мостовой: через 2-3 игры «Спартак» может уволить Абаскаля.

«ПСЖ» пытается продлить контракт с Месси.

Гарри Кейн согласен перейти в «Баварию».