«Байер» — «Атлетико»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги чемпионов

Чемпион Европы в составе России U17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи» Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Байер» — «Атлетико» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Ставка: «Атлетико» победит за 2.50.
«В 1-м туре «Байер» уступил «Брюгге». Команда создаёт мало моментов, а в чемпионате Германии также есть серьёзные сложности. Удалось набрать всего четыре очка, и занимает предпоследнее место.
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов.
С «Гертой» в последнем туре отметился Шик. Это единственное светлое пятно в коллективе, не может пока адаптироваться Азмун. Пока он играет не так, как за «Зенит».
«Атлетико» с победы начал Лигу чемпионов. Правда, игра с «Порту» была очень сложной и напряжённой, лишь в конце получилось вырвать победу. В чемпионате Испании пока всё в порядке. В пассиве лишь одно поражение, которое случилось в стартовом туре. В последнем матче уверенно обыграли «Сельту».
«Атлетико» в основном отдаёт мяч, это стиль Симеоне, но с таким слабым соперником за прекрасный коэффициент стоит взять просто победу мадридцев».
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