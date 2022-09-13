Эдуард Мор дал прогноз с коэффициентом 4.60 на матч «Бавария» — «Барселона»

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Бавария» – «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 3.80, ИТБ 2.5 гола «Барселоны» за 4.60.
«Безусловно, вывеска привлекает к себе внимание. Жду очень интересной игры. Конечно, помню, что в прошлом году встречи этих команд закончились со счётом 3:0 в пользу «Баварии». Но к этой игре команды подходят совсем в другом состоянии.
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов — здесь.
«Барселона» в чемпионате не оставляет камня на камне от соперников, забивает в каждой игре по четыре гола.
А «Бавария» пока буксует. Последние три матча закончились вничью, это не может быть случайностью. Уход Левандовского сказался на атаке, и вообще «Бавария» немного не та, к какой мы все привыкли. Этим надо пользоваться.
«Барселона» за счёт широкой заявки может позволить себе ротацию. В прошлом матче играла не основа, но всё равно выиграли 4:0.
«Бавария» сделала небольшие изменения, но не смогла победить в третьем матче подряд в Бундеслиге.
Несмотря на мнения букмекеров, я в этом матче вижу фаворитом «Барселону». Моя первая ставка — это победа «Барсы». Вторая — ИТБ2 (2.5)».
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